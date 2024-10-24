Бывшие колонии Британии решили потребовать от Лондона репарации

Некоторые государства, принимающие участие в саммите Содружества на Самоа, желают включить в коммюнике требование о выплате Великобританией репараций за работорговлю. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на информированные источники.

В частности, премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выступает за то, чтобы пункт о репарациях был отражен в итоговом документе.

Телевизионный канал подчеркивает, что такие обсуждения могут привести к расколу внутри Содружества.

Ранее газета The Daily Mail, ссылаясь на свои источники, сообщила, что группа из 15 карибских стран решила поднять вопрос репараций на встрече лидеров на саммите Содружества.

Издание обратило внимание на то, что страны, пострадавшие от работорговли, требуют от Лондона компенсации в размере не менее 206 миллиардов фунтов стерлингов (270 миллиардов долларов).

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, готовясь к саммиту, завил, что обсуждение этого вопроса не входит в его намерения.

Ранее сообщалось, что союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса — ключевые участники саммита Содружества — решили пропустить его в этом году в пользу БРИКС.