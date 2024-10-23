Некоторые из наиболее влиятельных лидеров государств-членов Содружества Наций выбрали участие в саммите БРИКС вместо встречи стран британского объединения, что, как сообщило издание Politico, указывает на ослабевающее влияние Британии.

Саммит глав правительств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября, в нем участвуют король Великобритании Карл III и премьер-министр Кир Стармер.

Как сообщает газета, в этом году на встречу прибыли представители 55 стран. Это событие совпадает с саммитом БРИКС в России, который пройдет с 22 по 24 октября.

По информации издания, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса — ключевые участники саммита Содружества — решили пропустить его в этом году в пользу БРИКС.

Кроме того, Politico отмечает, что премьеры Шри-Ланки и Канады также не отправятся на мероприятие в Самоа. Также сообщается о сокращении времени пребывания Стармера. Все эти факты служат следствием снижения влияния Британии.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал страны-участниц группы БРИКС как единомышленников, способствующих укреплению международного сотрудничества.

На заседании Путин отметил, что состав БРИКС включает в себя государства с разнообразными континентами, моделями развития, религиями и культурами.