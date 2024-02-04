Трамп рассказал, что сделает первым после своего переизбрания

В случае своего переизбрания на пост президента США миллиардер и республиканец Дональд Трамп намерен сразу же закрыть границу США на замок.

Как признался Трамп в беседе с телеканалом Fox News, следом за закрытием американской границы он также в обязательном порядке депортирует из США всех нелегальных мигрантов до единого.

«Первое что придется сделать — закрыть границу… Затем организовать массовую депортацию», — ответил политик на вопрос ведущей о своих первых шагах во внешней политике в случае переизбрания.

В продолжение темы Трамп напомнил, что население многих американских штатов утомилось под гнетом губительной миграционной политики действующей американской администрации. Народ США жаждет урегулирования в вопросе нелегальной миграции, заключил миллиардер.

Ранее Дональд Трамп оценил ситуацию на границе Техаса с Мексикой как оружие массового разрушения Соединенных Штатов. То положение, которое сложилось сейчас, является худшим в истории Америки.