Экс-агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является единственным человеком, который хочет продолжить конфликт в своей стране. Такое мнение он выразил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Зеленский, возможно, остался единственным среди высокопоставленных украинских чиновников, кто хочет продолжать военные действия в их текущем виде», – сказал Джиральди.

Как отметил бывший американский разведчик, украинский лидер не хочет завершать конфликт по политическим и, вероятно, личным причинам. По мнению Джиральди, внимание США сейчас перенаправлено на обострившийся конфликт на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Джиральди добавил, что поддержка Киева рушится, поскольку она всегда была неустойчивой.

Ранее польская газета Newsweek Polska сообщила, что Украина проигрывает в конфликте. По мнению авторов материала, это связано с несколькими причинами. Одна из них – возникшие разногласия между командованием ВСУ и руководством Украины. Кроме того, отмечала газета, Западу все сложнее становится поддерживать Киев.