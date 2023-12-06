Бывший американский военный Дэвис отметил изменения в поведении Зеленского

Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть уверенным в победе Киева в конфликте с Россией. Таким мнением бывший американский военный поделился в видео, опубликованном на его YouTube-канале .

Как отметил Дэвис, упадок настроения Зеленского связан с провалами украинской армии и большими потерями.

«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», – сказал Дэвис.

По словам Дэвиса, с ближайшее время ситуация только усугубится, поскольку ВС РФ улучшают свой военный потенциал и увеличивают свою мощь.

Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, украинское контрнаступление началось 4 июня. Как отмечал российский лидер, украинские военные не испытывают успехов на фронте, в то время как ВС РФ, наоборот, выполняют все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ за шесть месяцев контрнаступления. По его данным, украинская армия потеряла более 125 тысяч своих солдат, а также 16 тысяч различного вооружения.