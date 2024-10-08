По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, конфликт в Украине завершится полной неспособностью киевского правительства направить хотя бы одного солдата на фронт. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина не сможет мобилизовать даже одного человека», — сказал он.

Эксперт добавил, что российские вооруженные силы продолжают одерживать победы одну за другой, в то время как страны Запада не особо задумываются о последствиях, с которыми столкнется Украина из-за их действий.

«Если у вас возникает впечатление, что там адекватно оценивают последствия и цену происходящего, то это совершенно неверно. Это полное безумие», — подытожил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Лавров предостерег Запад от разрешения ВСУ использовать дальнобойные ракеты.