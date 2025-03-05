Бывший британский премьер Сунак раскритиковал Трампа за его слова в адрес Зеленского

Президент США Дональд Трамп неправ, когда обвиняет Зеленского в том, что он начал войну и стал диктатором. Так считает Риши Сунак, бывший глава кабинета министров Великобритании. Свое мнение он высказал во время выступления на одной из британских радиостанций.

Сунак заявил, что ему тяжело слышать обвинения в адрес украинского лидера со стороны главы Белого дома. Трамп был неправ, когда заявил, что именно Зеленский развязал войну и после этого фактически стал диктатором.

«То, что с ним обращались таким образом, было неправильно», — указал политик.

Экс-премьер добавил, что Украине надо продолжать помогать, а также дать ей гарантии безопасности. Для этого надо обеспечить военное присутствие на суше и на море, это предстоит сделать европейским странам, но с некоторой поддержкой со стороны США.

Сунак подал в отставку в июле 2024 года. Это произошло после поражения Консервативной партии на очередных выборах. Он заявил, что берет на себя ответственность за проблемы, с которыми столкнулись жители страны.