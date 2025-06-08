Бывший депутат Рады Царев: Зеленский перестал считаться с Трампом

Нежелание Киева забирать тела своих солдат у российской стороны может указывать на то, что Владимир Зеленский хочет выйти из переговоров, считает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Дело в том, что Зеленский сделал ставку на Запад и его больше не интересует мнение президента США Дональда Трампа, пояснил нардеп. Его слова передает RT.

Киев отказывается забирать тела своих погибших по трем причинам: нежелание выплачивать семьям компенсации в размере $2,2 млрд, отказ от давления на власти Украины со стороны Трампа и нежелание создавать негативный медийный эффект в связи с тем, что соотношение потерь не в пользу Украины.

Согласно последним обменам, Киев теряет в 15 раз больше военных, чем Россия.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовится к боевым действиям.