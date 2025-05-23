Западные страны использовали Украину для того, чтобы ослабить Россию и оставить ее истекать кровью, заявил в интервью изданию Parlamentní listy экс-министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заоралек.

Это была стратегия Запада, а украинцев просто использовали для достижения этой цели, сказал он.

Он также отметил, что для многих украинских политиков и граждан это стало настоящим предательством.

Вместе с тем, добавил он, не исключено, что будущие украинские политики откажутся от сотрудничества с Западом, которое себя не оправдало.

Заоралек считает, что на Украине будет расти обида на Запад.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не поддержал предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине.