Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в США

Он займется исследованиями авторитаризма и международных коалиций. Об этом сообщил «РБК», ссылаясь на сайт Белферовского центра.

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, начинает новый этап своей карьеры – он назначен старшим научным сотрудником-нерезидентом Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде.

В рамках своей работы Кулеба будет сосредоточен на исследовании стратегий противодействия автократическим режимам, укреплении демократических институтов и построении эффективных международных коалиций.

Кроме того, Кулеба планирует написать книгу, в которой подведет итоги своей деятельности на посту министра и поделится своим взглядом на события последних лет.

По оценке института, Кулеба сыграл огромную роль в формировании военной дипломатии Украины и укреплении ее связей с США, Европой и другими глобальными партнерами.

Несмотря на новую должность в Гарварде, Кулеба останется в Украине. Он будет регулярно выходить на связь с коллегами и студентами Гарварда в течение учебного семестра. При этом запланировано несколько поездок в Кембридж.

Ранее Кулеба заявил о невозможности переломить ход конфликта с Россией.