Бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о нехватке ресурсов для перелома ситуации в конфликте с Россией.

В интервью Financial Times Дмитрий Кулеба, занимавший пост министра иностранных дел Украины, заявил, что у Киева нет средств, чтобы изменить ход конфликта. По его мнению, отсутствие необходимых ресурсов ставит страну в уязвимое положение и делает её перспективы в текущем противостоянии крайне неопределёнными.

Кулеба подчеркнул, что нечто должно произойти и переломить положение, иначе киевскому режиму грозит поражение. Он также отметил, что президент США Джо Байден придерживается подхода, основанного на категориях холодной войны, что, по словам экс-министра, затрудняет обсуждение таких ключевых тем, как вступление Украины в НАТО или ядерное оружие.

Несмотря на критику, Кулеба признал заслуги Байдена в помощи Украине в 2022 году. Он отметил, что в иной политической ситуации страна могла бы оказаться в куда более сложных условиях. Тем не менее, по словам Кулебы, дальнейшее бездействие приведёт к ухудшению ситуации.

Ранее стало известно о том, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих.