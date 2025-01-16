Трамп назначил Сталлоне, Войта и Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что актёры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт станут его специальными представителями в Голливуде. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Как заявил Трамп, цель всех трех актеров будет — преобразовать киноотрасль и «вывести ее из тени на свет».

«Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния. Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах», — написал Трамп.

Кевин Марино Кабрера займет должность посла США в Панаме. Об этом на своей странице в соцсети сообщил избранный президент США Дональд Трамп. В своем посте политик отозвался о Панаме как о стране, которая «обдирает США из-за Панамского канала».