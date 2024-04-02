Бывший глава Всемирного банка Зеллик обвинил Трампа и Байдена в непонимании современных условий

Оба ведущих претендента на роль следующего президента США не смогут выполнить свои обещания вновь сделать Америку великой. Они не понимают, в каких условиях теперь работает промышленность и экономика. Об этом заявил Роберт Зеллик, экс-руководитель Всемирного банка. Его мнение привело издание The Wall Street Journal.

Он напомнил, что и Трамп, и Байден дают обещание своему электорату восстановить промышленность и вернуть Соединенным Штатам величие, которого она достигала в ХХ веке. В то же время они в принципе не понимают, как строить будущее, которое будет и динамичным, и безопасным.

«Экономика XXI века, включая производство, будет зависеть от инноваций в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий общего назначения», - указал он.

В то же время, по мнению Зеллика, претенденты на роль главы Белого дома застряли в «фантастичном прошлом». Их взгляды совершенно архаичны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала крайне оскорбительными любые вопросы, связанные с деменцией у Байдена. Она назвала действия, которые глава Белого дома совершил за время своего президент0ства, историческими.