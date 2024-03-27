Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала оскорбительным вопрос о деменции Байдена

Само допущение того, что у американского президента может быть деменция, является «невероятно оскорбительным». Так считает пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер. Ее слова прозвучали во время выступления на радиостанции WBT.

Когда радиоведущий спросил, нет ли у Байдена деменции, пресс-секретарь немедленно оскорбилась.

«Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», - заявила она в ответ.

Затем Жан-Пьер добавила, что врач Байдена уже неоднократно предоставлял медицинские документы о состоянии здоровья своего подопечного. Самого главу Белого дома дама назвала «сосредоточенным на народе» Соединенных Штатов, а все действия, которые он совершил на своем посту – историческими.

Совсем недавно Байден во время своих выступлений дважды оскорбил Владимира Путина, назвав его мясником. Американский президент пытается показать себя перед потенциальными избирателями очень жестким лидером, и позволяет себе неуместные для президента высказывания.