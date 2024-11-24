Бывший канцлер Германии Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Журналист издания Spiegel спросил экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, нет ли у нее ощущения, что президент Украины Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за начала спецоперации Россией и из-за отказа Меркель поддержать вступление Украины в НАТО в 2008 году.

Политик призналась, что «это не просто ощущение, это так и есть».

Бывший канцлер Германии также сказала, что конфликт с Россией нужно было пытаться решить дипломатическим путем.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в контексте телефонного разговора с Владимиром Путиным, отметив, что не обсуждал вопрос Украины.