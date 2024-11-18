Канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в контексте телефонного разговора с Владимиром Путиным, отметив, что не обсуждал вопрос Украины, как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом за обвинения в государственной измене.

При этом, по словам Дубинского, после беседы Германия и Россия в своих релизах отметили, что обсуждались пути завершения конфликта.

Этот шаг политик охарактеризовал как «пощечину» в адрес украинского лидера. Дубинский также указал, что унижение заключалось в том, что, несмотря на просьбу Зеленского не связываться с президентом России, Шольц публично проигнорировал этот призыв.

Ранее Шольц поделился впечатлениями после недавней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. Со слов политика, единственный способ понять российского лидера в контексте возможных переговоров с Украиной — это личный разговор с ним.