Экс-посол Сербии в Российской Федерации подчеркнул важность российской поддержки в глазах сербского народа и выразил уверенность в продолжении тесного сотрудничества между двумя странами.

Об этом пишет ТАСС. Посол сделал комментарий после выступления президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай», где глава государства подчеркнул, что сербский народ не даст себя задавить в угоду западным политикам.

Член Сербской академии наук и искусств, доктор исторических наук Славенко Терзич поделился своими мыслями относительно президента Путина как серьезного и подготовленного государственного деятеля. Терзич также отметил глубокое знание Путиным истории своего народа, Европы и мира, а также истории Балкан.

Также Терзич рассказал, что около 80% сербов выступают против санкций в отношении России, что подчеркивает высокий уровень поддержки, которую Россия находит среди сербского населения. Это свидетельствует о глубоких и долгосрочных отношениях между двумя странами и их народами.