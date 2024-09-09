По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, «просроченный» президент Незалежной Владимир Зеленский объединил страну в ненависти к киевской власти. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что Зеленскому удалось сделать то, что еще не удавалось ни одному украинскому лидеру за всю историю.

Ранее в Совете Федерации ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью.