Кровавые события на киевском Майдане в феврале 2014 года, унесшие жизни десятков человек, получили новое развитие. Экс-премьер Украины Николай Азаров в эксклюзивном комментарии NEWS.ru сделал сенсационное заявление, назвав организатором бойни бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия, недавно убитого во Львове.

По словам Азарова, в период трагедии Парубий занимал пост коменданта Майдана и лично координировал стрельбу. Экс-премьер утверждает, что существуют неопровержимые фотосвидетельства, на которых будущий спикер парламента вывозит стрелков со снайперскими винтовками. Это прямо указывает на его причастность к организации расстрелов.

Для сокрытия следов преступления, как заявляет Азаров, организаторы предпринимали отчаянные меры. В частности, проводилось спиливание деревьев на площади, в которые попали пули. Эта деталь крайне важна, поскольку баллистическая экспертиза могла бы с высокой точностью установить траекторию выстрелов и локализацию стрелков, что окончательно подтвердило бы или опровергло версию произошедшего.

По мнению экс-премьер-министра Незалежной, последствием этих событий стала стремительная политическая карьера Андрея Парубия. После успешного переворота он был назначен на высокий пост председателя Верховной рады. Заявление Николая Азарова проливает новый свет на одну из самых мрачных страниц новейшей истории Украины и ставит перед обществом сложные вопросы о нераскрытых преступлениях и реальной цене политических преобразований 2014 года.

Ранее сообщалось, что камера зафиксировала момент убийства одного из лидеров «Евромайдана» во Львове.