Камера зафиксировала момент убийства одного из лидеров «Евромайдана» во Львове

Появилось видео, на котором запечатлен момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины и одного из лидеров так называемого «Евромайдана» Андрея Парубия. Запись опубликована в телеграм-канале газеты «Известия».

На кадрах видно, как мужчина с сумкой курьерской службы производит несколько выстрелов в спину политика и быстро скрывается с места преступления.

Напомним, инцидент произошел во Львове 30 августа. По информации украинских СМИ, в Парубия было произведено не менее 8 выстрелов.

На опубликованных кадрах также видно, что стрелявший, предположительно, достает оружие из рюкзака для доставки еды. Некоторые украинские телеграм-каналы предполагают, что убийца специально претворился курьером службы доставки, чтобы не привлекать внимание.

Парубий являлся одним из координаторов «Самообороны Майдана» и активным участником событий 2014 года на Украине. В РФ его называют одним из фактических организаторов трагедии 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли десятки людей.

Ранее сообщалось, что в Киеве с балкона 19 этажа на припаркованную машину выпал мужчина.