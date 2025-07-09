Жители Украины оказались в крайне тяжелом положении. Однако власти страны предпочитают замалчивать эту проблему, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале .

По его словам, 68% украинцев не имеют никаких накоплений, а их доходы настолько малы, что не позволяют откладывать деньги. Едва хватает на еду и оплату коммунальных услуг, сетует он.

«Это настоящая социальная катастрофа, о которой стыдливо умалчивают не только провластные экономисты и разного рода эксперты, но и МВФ, ЕБРР и иже с ними», — рассказал политик.

Азаров также подчеркнул, что при нынешнем режиме большинство украинцев не живут, а пытаются выжить. Эта тенденция наметилась еще в 2015 году.

Он считает, что это настоящая социальная катастрофа.

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