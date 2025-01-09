Бывший президент Грузии Зурабишвили переехала в Соединенные Штаты

Экс-президент Грузии переехала в Соединенные Штаты после завершения своего президентского срока, сообщили «Известия». Саломе Зурабишвили присоединилась к команде Института Маккейна в Вашингтоне, где она будет делиться опытом со студентами, рассказывая о принципах построения демократии.

Кроме того, Зурабишвили провела пресс-конференцию в Тбилиси, где представила новый офис и подчеркнула, что намерена продолжать исполнять «обязанности президента». Она отметила, что страна переживает серьезный кризис и единственным способом его преодоления является проведение досрочных парламентских выборов.

Зурабишвили также сообщила, что планирует активно взаимодействовать с гражданами Грузии. В частности, 10 января она посетит город Зугдиди, расположенный на западе страны.

Новый офис экс-президента находится в центре Тбилиси на улице Човелидзе. На брифинге за ее спиной были размещены флаги Грузии, Евросоюза, а также президентский штандарт.

14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, на которых победил Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявляла, что результаты выборов нелегитимны, и отказывалась покидать президентский дворец. Однако в день инаугурации нового главы государства она все же оставила резиденцию.