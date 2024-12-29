Зурабишвили покинула президентскую резиденцию в Тбилиси

Саломе Зурабишвили покинет президентскую резиденцию. Такое обещание она сделала, выйдя к митингующим на улице людям. Об этом сообщило РИА Новости.

Зурабишвили вышла к тем, кто в данный момент вышел на улицу на акции протеста. Она заявила им, что покидает президентский дворец. По ее утверждению, она заберет с собой национальный флаг и президентскую легитимность. При этом Зурабишвили планирует остаться с народом и продолжить борьбу за новые парламентские выборы. Все голосование, которое происходило до этого, она назвала подтасовкой. Политик также сообщила, что процесс инаугурации нового президента Кавелашвили является пародией.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили до последнего момента раздумывала о возможном подписании указа о помиловании Михаила Саакашвили. Она последние дни вела торг на этот счет с представителями оппозиции, которые настаивали на таком шаге.