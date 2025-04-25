Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел государству

Бывший санаторий украинского бизнесмена Рината Ахметова «Ай-Даниль», расположенный в Ялте, стал собственностью Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Об этом стало известно РБК.

Переход комплекса, который состоялся в начале декабря 2024 года, был осуществлен на основании государственного контракта, уточнило ведомство.

Санаторий «Ай-Даниль» располагается всего в 12 км от Ялты и включает в себя жилые корпуса, современный спа-центр, бассейн и доступ к пляжу. Комплекс окружен земельным участком площадью 19,4 га, включая реликтовый можжевеловый лес. Построенный в 1960–1970-х годах, он начал принимать первых гостей в 1974 году.

За всю историю существования санатория он сменил несколько владельцев. В советскую эпоху «Ай-Даниль» находился под управлением государства, но затем был передан Мариупольскому металлургическому комбинату.

В 2004 году комплекс был приобретен Ринатом Ахметовым, который инвестировал более $30 млн в его реконструкцию. В 2013 году «Ай-Даниль» перешел к британской компании Casamo Limited, а затем оказался в руках российских владельцев.

В феврале 2023 года депутаты Государственного совета Республики Крым издали закон, предусматривающий национализацию активов иностранных граждан, включая имущество Ахметова и других украинских бизнесменов и политиков.

Как пишет РБК, рыночная стоимость санатория «Ай-Даниль» сегодня оценивается в диапазоне от 3 млрд до 10 млрд руб., и объект находится в хорошем состоянии.

Ранее РБК сообщило, что компания «Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch в Саратовской области.