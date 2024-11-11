По словам экс-сенатора верхней палаты парламента Ольги Ковитиди, в случае если Дональд Трамп станет новым президентом США, страна может выйти из Североатлантического альянса. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что военный блок стал финансовой и политической обузой для Вашингтона, а украинский лидер Владимир Зеленский для Запада превратился в «отыгранную карту», поскольку отработанный им метод шантажа больше не работает.

По мнению политика, Трамп станет способствовать окончанию украинского конфликта, тем не менее мир может быть достигнут только на условиях России. В противном случае имеется риск новых боевых действий. Кроме того, будущий хозяин Белого дома не станет нести никаких обязательств по долгам президента США Джо Байдена, как и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ничего не должен Зеленскому по обещаниям своего предшественника Риши Сунака.

Он подчеркнула, что на первом месте у Трампа будут интересы его страны, все остальное, в том числе и Киев, займет свое место в списке ожидания.

Ранее в Финляндии призвали Трампа осознать, что армия России стала сильнейшей в мире.