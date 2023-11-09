Бывший сотрудник Белого дома назвал следующий шаг США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты добиваются расширения ближневосточного конфликта для того, чтобы спровоцировать еще большее количество войн в регионе. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в своем блоге .

По словам Роберста, цель Штатов на данный момент заключается в том, чтобы втянуть в этот конфликт Иран и Сирию. Он утверждает, что таким образом, неоконсерваторы смогут возобновить войны на Ближнем Востоке.

Свое заявление аналитик подкрепляет тем фактом, что уже долгое время появляются сообщения о переброске большого количества войск и оружия Соединенных Штатов в регион.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.