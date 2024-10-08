По словам экс-советника главы ДНР Александра Казакова, западные государства устали и не тянут финансово украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что единственное, что они могут сделать, – это повысить уровень эскалации, однако и в этом случае Запад получил предупреждение со стороны Москвы по части ядерной доктрины. Таким образом, он находится в стратегическом тупике, выход из которого один – переговоры.

По мнению эксперта, в связи с успехами Вооруженных Сил РФ на поле боя стали появляться новые инициативы из разных источников. Наиболее приемлемое для нас — совместное заявление на полях Генассамблеи ООН: Китая, Бразилии и «Друзей мира».

Ранее политолог Юрий Светов раскрыл ужасающие подробности плана Запада в плане нападения ВСУ на Россию.