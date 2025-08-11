Бывший советник Трампа допустил новую ссору президента США и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский в состоянии устроить новую перепалку между собой. Так считает бывший советник главы Белого дома Джон Болтон, он сообщил об этом во время интервью ABC News.

Эксперт заявил, что отношения между Путиным и Трампом регулярно то падали, то поднимались. Перед встречей глав государств на Аляске президент РФ может восстановить те проблемы в двухсторонних отношениях, которые наблюдаются сейчас. Если ему это удастся, то тогда пострадавшим окажется Зеленский.

«После обсуждения плана Путина Зеленский окажется в ситуации, когда ему предложат что-то, что будет очень удобно для Трампа», — указал Болтон.

Он добавил, что саммит глав России и Соединенных Штатов является очень рискованной для украинских властей затеей.

Ранее во Франции сравнили новость о грядущей встрече Путина и Трампа с разорвавшейся бомбой. Политик Филиппо заявил, что европейские союзники Киева во главе с Зеленским находятся в полном тупике и не знают, что делать. По его мнению, план украинского президента и Макрона провалился, поэтому они мечутся кто куда и пребывают в состоянии растерянности.