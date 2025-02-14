По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, в прессе распространяется информация о некоем плане или соглашении по передаче украинским лидером Вашингтону редкоземельных металлов с территории Незалежной за военную помощь, но в действительности подобное невозможно. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что на самом деле никакого соглашения быть не могло, потому что для подготовки соглашения нужно было изучить вопрос: какие месторождения, сколько там на их балансе находится запасов, как их вскрывать.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, в данном случае речь идет о некоем предварительном соглашении или рамочном документе. Настоящий договор должен быть весьма сложным и серьезным, в связи с чем его внезапное появление вызывает сомнения.

Ранее на Украине назвали предложение Трампа о металлах ловушкой для Зеленского.