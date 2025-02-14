Бывший вице-губернатор Ульяновской области Эдель получил срок за взятки

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Игорю Эделю, обвиняемому в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 500 млн руб., сообщил ТАСС.

По данным следствия, Эдель получал взятки от представителей коммерческих структур за оказание содействия в предоставлении государственных контрактов. Следственные органы провели комплексное расследование по ст. 290 УК РФ, собрав весомые доказательства вины экс-чиновника.

Эдель также был лишен права занимать любые государственные должности, связанные с функциями представителя власти, на срок в восемь лет.

Эдель родился в 1956 году. С 2021 по 2023 годы он занимал пост первого вице-губернатора Ульяновской области, а с 2007 по 2011 годы был депутатом Государственной думы РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудников Регионального центра спортивный сооружений (РЦСС) Кузбасса признали виновными в получении взятки в 24 млн руб.