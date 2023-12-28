Бывший замглавы МИД Украины: Россия в ходе переговоров с Турцией хотела мира

Россия планировала прийти к миру с Украиной в 2022 году, о чем прямо заявила турецким властям.

Экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый рассказал о подробностях переговоров Москвы и Стамбула в 2022 году. По его словам, стороны обсуждали не только свои политические отношения, но и украинский кризис.

Чалый присутствовал при той встрече. Он хорошо помнит, как спорили делегации и думали, как именно привести Украину к миру с Россией. Тогда у всех была надежда, что страны помирятся к концу апреля 2022 года. Бывший замглавы украинского ведомства уверен, что конфликт был почти исчерпан, но переговоры сорвались.

«Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», – резюмировал Чалый в беседе с изданием «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что США скрытно меняют позицию по отношению к Украине.