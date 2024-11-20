Бжания рассказал, чем займется после ухода с поста президента Абхазии

В интервью «Sputnik Абхазия» бывший лидер страны рассказал , чем будет заниматься после отставки.

Он признался, что очень устал, так как последнее время работал в круглосуточном режиме.

Сейчас Бжания планирует отдохнуть, проанализировать причины произошедшего, поразмышлять обо всем в спокойной обстановке, побыть наедине с самим собой. После этого он намерен вернуться к работе.

Напомним, в тайном голосовании за отставку Бжании участвовал 31 депутат. 28 из них проголосовали за уход Бжании с поста президента, один был против, еще два бюллетеня оказались испорченными.

Ранее сообщалось о том, что Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии.