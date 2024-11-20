Бжания рассказал, чем займется после ухода с поста президента Абхазии
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Аслан Бжания покинул пост президента Абхазии. Вчера его отставку принял парламент страны.
В интервью «Sputnik Абхазия» бывший лидер страны рассказал, чем будет заниматься после отставки.
Он признался, что очень устал, так как последнее время работал в круглосуточном режиме.
Сейчас Бжания планирует отдохнуть, проанализировать причины произошедшего, поразмышлять обо всем в спокойной обстановке, побыть наедине с самим собой. После этого он намерен вернуться к работе.
Напомним, в тайном голосовании за отставку Бжании участвовал 31 депутат. 28 из них проголосовали за уход Бжании с поста президента, один был против, еще два бюллетеня оказались испорченными.
Ранее сообщалось о том, что Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии.