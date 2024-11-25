Бжания выдвинет свою кандидатуру на выборах главы Абхазии

Подавший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания заявил о намерении баллотироваться на должность главы государства на предстоящих выборах, сообщил ТАСС.

Он отметил, что будет принимать участие в политической жизни республики «в обязательном порядке».

«Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — сказал Бжания.

Он также подчеркнул необходимость проведения внутренних реформ, отметив, что сложившаяся политическая система в Абхазии не достигла критической точки, и существует возможность разрешения противоречий через проведение досрочных выборов.

В то же время оппозиционные силы в Абхазии активно выступают за необходимые изменения, утверждая, что реформы подразумевают переход к смешанной избирательной системе на выборах в парламент. Бжания, комментируя эти призывы, выразил сомнение в способности оппозиции эффективно реализовать предложенные изменения.

В ноябре в Абхазии начались массовые протесты на фоне подписания и ратификации соглашения с РФ, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Власти Абхазии уверяли, что соглашение направлено на привлечение инвестиций в экономику республики, однако противники договора были убеждены, что его условия выгодны исключительно российской стороне. Оппозиция потребовала отставки президента Бжании.

Ранее Аслан Бжания рассказал, чем будет заниматься после отставки с поста президента Абхазии.