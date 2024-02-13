Звезда «Универа» Свиридов призвал не осуждать спортсменов за отказ от гражданства РФ

Актер и чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов в беседе с «Газетой.ру» объяснил, почему спортсмены, отказавшиеся от российского гражданства, не заслуживают критики.

По словам Свиридова, некоторые спортсмены пытаются спасти карьеру, пожертвовав своим гражданством. Актер признался, что ему трудно осуждать таких людей, которые просто хотят получить допуск на международные соревнования.

«Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает свое решение. <...> Раньше тоже так было. И европейцы принимали наше гражданство, чтобы выступать у нас, это такие внутренние дела спорта. Но раньше на них не обращали внимания, а сейчас стали обращать. Наши атлеты — сильные, и я всем желаю удачи и сделать правильный выбор», — заключил Свиридов.

Андрей Свиридов — актер, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Мужчина сыграл запоминающегося охранника. Однако помимо актерской карьеры у него имеется прошлое спортсмена. Являлся чемпионом Европы по баскетболу среди молодых в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Из-за травмы оставил спорт, доучился в США и стал сниматься в сериалах и кино.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Рылов отказался участвовать в играх по условиям МОК.