НАТО намерено захватить Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет чешская газета Časopis argument со ссылкой на мнение аналитиков.

Эксперты отмечают, что в случае столкновения России и Североатлантического альянса, первой стратегической задачей НАТО станет захват области.

«Сегодня чаще всего в связи с вероятной прямой войной между НАТО и Россией говорят о Сувалкском перешейке — коридоре протяженностью около ста километров между российской Калининградской областью и Белоруссией», — говорится в материале газеты.

Отмечается, что также о том, что НАТО нацелено именно на Калининградскую область, свидетельствуют учения альянса, которые стали крупнейшими со времен холодной войны.

Крупнейшие за последние годы учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») продлятся до мая. В них принимают участие порядка 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти учения угрозой для России.

Ранее мы сообщали, что министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал не воспринимать всерьез слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы европейские страны НАТО в случае нападения России.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что РФ никогда не намеревалась и не намерена вступать в прямой конфликт с НАТО. Это же он вновь обозначил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.