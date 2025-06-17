CBS News: США готовятся к войне с Ираном

По информации, полученной от источников, сегодня США могут официально вступить в военный конфликт с Ираном, как сообщает израильский телеканал «12».

В эфире CBS News сообщили, что, по информации из Белого дома, США могут оказать военную помощь Израилю, в том числе рассмотреть возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

Поступают сведения о том, что в Персидский залив направляется военный флот Соединённых Штатов Америки.

В то же время Иран подготовил ракеты и другое вооружение для атаки по американским базам в случае, если США вступят в военный конфликт с Ираном, сообщает The New York Times.

Йеменские хуситы из оппозиционного движения «Ансар Аллах» поддержали Иран, сообщил Мухаммед аль-Бухейти, член политического совета движения.

Ранее сообщалось, что «Военная хроника» смоделировала военную операцию США против Ирана.