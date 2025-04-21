Родственники военнослужащих ВСУ активно используют чат-боты в мессенджере Telegram, созданные для сдачи в плен украинских солдат, для подачи жалоб на командиров украинской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Отмечается, что чат-бот стал не только способом обращения к властям, но и одним из ресурсов психологической поддержки для тех, кто переживает за судьбу своих близких.

Чат-боты, предназначенные для сбора обращений от тех, кто желает сдаться в плен ВС РФ, позволяют родным солдат сообщать о проблемах, связанных с командованием в украинской армии. Кроме того, такие чаты стали местом консультаций по гуманитарным вопросам.

По данным ТАСС, ежедневно в чат-боты обращаются до 100 человек. Администраторы платформы обеспечивают психологическую поддержку, проводя беседы с родственниками солдат. Это помогает не только справляться с эмоциональным напряжением, но и получать информацию о состоянии их близких.

Особую тревогу вызывает ситуация с десятками тысяч солдат ВСУ, которые числятся без вести пропавшими, в частности, в Курской области. Родственники, обращаясь через чат-боты, пытаются узнать судьбу родных.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец из США оставил автограф для президента РФ Владимира Путина на снаряде ВСУ перед атакой на Россию.