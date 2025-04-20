Конгрессмен из США оставил автограф для Путина на снаряде ВСУ перед атакой на РФ

Депутат от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Брайан Фитцпатрик оставил свой автограф на боеприпасе, который был передан Вооруженным силам Украины. Об этом Фитцпатрик сообщил в своих социальных сетях.

Как сообщил конгрессмен, надпись на боеприпасе была предназначена для президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Для меня было большой честью доставить очень „личное“ послание Владимиру Путину с передовой войны у российской границы», — написал конгрессмен в соцсети Х.

Во время визита на одну из позиций украинских военных, которая находится рядом с границей с Россией, Фитцпатрик оставил на снаряде надпись. По его словам, снаряд якобы попал прямо в намеченную цель, правда не уточнил в какую и где.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский нарушил пасхальное перемирие.