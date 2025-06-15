Позиции западных стран на украинскому конфликту и нежелание Евросоюза убедить Вооруженные силы Украины прекратить огонь стали темами обсуждения у читателей чешского издания Lidovky.

Так, один из пользователей заявил, что если были политики ЕС и НАТО думали, то конфликт не разгорелся бы рядом с границами Чехии.

Другой читатель напомнил, что украинский режим чтит своих нацистов времен Второй мировой как национальных героев и отказывается извиняться за геноцид.

Еще один пользователь отметил, что "большинство не способно взглянуть на события без эмоций и захочет, чтобы Украина воевала до конца".

"Конфликт не бесплатен. Уничтожение Украины для Запада — любимый "сопутствующий ущерб", — заключил другой пользователь.

Ранее сообщалось о том, что отношения Украины и Польши оказались на грани раскола.