Чехия обвинила спецслужбы РФ во взрыве складов со снарядами для ВСУ

Чешская полиция полагает, что во взрывах на 2 складах со снарядами в местной деревне Врбетице якобы виновны сотрудники ГРУ РФ. Соответствующее заявление сделали журналисты Чешского информационного агентства (ЧТК).

Уточняется, что речь идет о взрывах на складах, произошедших в 2014 году, в результате которых погибли 2 гражданина Чехии. По словам журналистов, местная полиция считает, что за взрывами стоят сотрудники российской разведки, которые таким образом пытались предотвратить поставку снарядов украинским ВС.

Сообщается также, что подозреваемые в организации взрыва в данный момент находятся на территории РФ, а российское государство отказалось сотрудничать с органами. Из-за этого, следователи так и не начали расследование, рассказали в полиции Чехии.

В полиции также считают, что разведка РФ располагала подробными данными о находившихся на складах товарах, их логистике и потребителе, передают журналисты.

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