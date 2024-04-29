Полиция Молдавии напомнила про запрет на ношение георгиевской ленты в День Победы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, пишет ТАСС.

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану в ходе брифинга предупредил жителей об ответственности за ношение георгиевской ленты 9 мая и в другие дни. В стране официально запрещено носить эту символику и цвета, а нарушителям напомнили про штрафы. Это предполагает статья 365 (5).

«Это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — отметил Чернэуцану.

Напомним, 9 мая в Молдавии предлагали отмечать День Европы. Однако сознательная общественность и парламентская оппозиция выступили категорически против этого.

В 2024 году на День Победы противники действующих правил собираются проводить Марши памяти. Это будет приурочено также к 80-й годовщине освобождения страны от фашизма. Официально этот праздник отметят 24 августа. Полагают, что в шествиях примут участие десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Гуцул вернулась в Молдавию. В Кишиневе после этого объявили эвакуацию аэропорта.