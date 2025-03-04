Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Чехия осталась без поставок нефти через трубопровод «Дружба», сообщило издание Denník N. со ссылкой на министра промышленности и торговли страны Лукаша Влчека.

По его словам, поступление нефти действительно было приостановлено, однако дефицит ресурса не угрожает ни чешским компаниям, ни домохозяйствам.

Прекращение поставок нефти через «Дружбу» произошло в начале декабря 2024 года из-за административных препятствий. Сейчас Чехия получает 58% от всего объема импорта нефти именно через этот трубопровод, который проходит через Брянскую область, Белоруссию, Украину и разветвляется по направлениям в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Влчек отметил, что Министерство промышленности и торговли страны активно работает над решением ситуации и рассматривает возможность перехода на альтернативный нефтепровод TAL+.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал Европу активизировать усилия после провала Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампов в Вашингтоне.