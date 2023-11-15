Чехия внесла в санкционный список Росзагрансобственность - МИД страны

Правительство Чехии объявило об очередном ужесточении санкций в отношении России. Как проинформировал в среду, 15 ноября, глава МИД страны Ян Липавский, в национальный санкционный список добавлена Росзагрансобственность.

Липавский подчеркнул, что теперь любая коммерческая деятельность указанного российского предприятия, включая сдачу Росзагрансобственности объектов недвижимости в аренду в Чехии теперь под запретом.

«Чехия внесла в санкционный список Росзагрансобственность», - цитирует министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дания планирует проверять и блокировать в Балтийском море российские танкеры с нефтью. К такому решению страна пришла по итогам переговоров глав Минобороны государств-членов ЕС в Брюсселе.