«Это начало третьей мировой войны»: как Россия ответит Дании на возможную блокировку судов с нефтью

Дания планирует проверять и блокировать в Балтийском море российские танкеры с нефтью. К такому решению страна пришла по итогам переговоров глав Минобороны государств-членов ЕС в Брюсселе, сообщают зарубежные СМИ.

Оставить без внимания столь агрессивные шаги Россия не сможет, на попытки захвата судов будет необходим жесткий ответ. Такое мнение озвучил нашему корреспонденту политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Заявления Дании являются провокационными, так как она — член НАТО. Захват судна под российским флагом является актом агрессии, который может стать поводом для объявления войны. В случае же, если РФ объявит Дании войну, блок НАТО в нее тоже включится. Это начало третьей мировой войны», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

России сейчас, считает собеседник, следовало бы созвать Совет Безопасности ООН, так как подобные заявления грозят катастрофическими последствиями для всего мира.

Аналогичное мнение высказал политолог Сергей Разгуляев, отметив, что сейчас РФ стоит продемонстрировать силу и решительность. Это необходимо, чтобы у ЕС и НАТО не возникало сомнений по поводу того, что ответ на агрессию последует.

«Потомки викингов теряют связь с реальностью. Я считаю, что ответом на подобные выходки могут быть только жесткие меры, например, проведение учений и усиление военного присутствия в Балтике. Не надо никаких санкций и тем более поисков альтернативных путей для экспорта нефти. Также не считаю нужным искать поддержку у мирового сообщества — Запад понимает только язык силы», — уверен Разгуляев.

Ранее в ЕС призвали Венгрию отказаться от российских энергоносителей.