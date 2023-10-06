«Человек экстравагантный»: мог ли Пригожин напиться перед крушением самолета

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что СК зря не провел экспертизу на содержание алкоголя и наркотиков в крови погибших при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина. Также глава государства сообщил, что в телах умерших были найдены осколки ручных гранат.

Вадим Сипров, политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», объяснил, на что мог намекать Владимир Владимирович. По его мнению, ни руководитель ЧВК «Вагнер», ни его приближенные не могли употреблять алкоголь и запрещенные вещества во время полета.

«Уткин, заместитель Пригожина, это боевой офицер с огромным опытом. Навряд ли он, даже в бизнес-джете, позволил бы себе настолько расслабиться. Сам Евгений Викторович — человек, безусловно, экстравагантный, но не настолько, чтобы нанюхаться и начать жонглировать ручными гранатами», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог считает, что таким образом Путин намекнул на неконтролируемость различных ЧВК, которых в России официально не существует.

«Оценки, которые Владимир Владимирович дал руководству ЧВК «Вагнер», отличаются от слов в адрес рядовых бойцов. В этом контексте и стоит рассматривать заявления о найденных наркотиках и о том, что нужно было провести тесты на содержание в крови погибших алкоголя и запрещенных веществ. Путин мог иметь в виду, что организации наподобие «Вагнера» неорганичны и неспособны прижиться в России даже при появлении соответствующей нормативно-правовой базы», — разъяснил Сипров.

Ранее Путин рассказал об осколках гранат в телах погибших в самолете Пригожина.