Путин рассказал об осколках гранат в телах погибших в самолете Пригожина

Безопасность

Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]

Владимир Путин 5 октября, рассказал новые детали о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области.

Как сказал президент, внешнего воздействия на самолет не было – так установило следствие, а в телах погибших были обнаружены осколки гранат.

Расследование еще ведется. Путин отметил, что экспертиза по наличию алкоголя или наркотиков в крови погибших по какой-то причине не была проведена, хотя во время обыска в компании в Петербурге ФСБ, уточнил президент, обнаружила не только огромное количество наличных, но и пять килограммов кокаина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Севастополе сработала тревога. Подробности в материале.

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