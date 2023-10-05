Путин рассказал об осколках гранат в телах погибших в самолете Пригожина

Как сказал президент, внешнего воздействия на самолет не было – так установило следствие, а в телах погибших были обнаружены осколки гранат.

Расследование еще ведется. Путин отметил, что экспертиза по наличию алкоголя или наркотиков в крови погибших по какой-то причине не была проведена, хотя во время обыска в компании в Петербурге ФСБ, уточнил президент, обнаружила не только огромное количество наличных, но и пять килограммов кокаина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Севастополе сработала тревога. Подробности в материале.