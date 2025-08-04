У властей Канады есть крупные проблемы, так как некоторые провинции не хотят оставаться в составе общего государства, об этом в своем телеграм-канале сообщила Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел.

Дипломат напомнила, что власти Канады обвиняют Россию в том, что все референдумы в ее новых регионах проведены незаконно. В то же время несколько канадских провинций уже хотят отсоединиться от Оттавы. Получается, что канадскому правительству вернулись бумерангом все его антироссийские выступления.

«Помните, как недавно Джастин Трюдо называл „фиктивными“ референдумы в новых субъектах Российской Федерации? Теперь у Канады есть повод показать, как надо их проводить», — указала она.

Захарова добавила, что Канада находится в глубоком кризисе, и назвала ее «протекающим чердаком империи». У этого малозаселенного государства с разношерстным населением, по ее мнению, нет никакой национальной идеи, которая стала бы объединять людей.

Ранее сообщалось, что Захарова необычным способом прокомментировала последний доклад ООН о бюрократии внутри организации. Она процитировала стихотворение русского поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором классик советской литературы сатирически изображает бюрократическую систему.