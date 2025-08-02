В своем телеграм-канале она процитировала стихотворение русского поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», в котором классик советской литературы сатирически изображает бюрократическую систему.

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: "О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!"», — написала Захарова.

Поводом для такой оригинальной реакции стал доклад, подготовленный в рамках реформы генерального секретаря Антониу Гутерриша, о том, что большинство отчетов ООН практически не изучаются.

Согласно представленным данным, лишь 5% документов скачиваются более 5,5 тыс. раз, а каждый пятый отчет и вовсе набирает менее 1 тыс. загрузок. При этом нет гарантии, что даже скачанные документы действительно читают.

Гутерриш, в свою очередь, комментируя эти данные, призвал проводить меньше заседаний и создавать меньше докладов, но повышать их качество.

Стихотворение «Прозаседавшиеся», написанное в 1922 году, с поразительной точностью описывает ситуацию, когда чиновники погрязли в бесконечных совещаниях в ущерб реальной работе. Выбор именно этого произведения выглядит особенно символичным в контексте критики современной международной бюрократии.

Ранее генеральное консульство РФ в Шотландии назвало статью в газете Scotsman попыткой разжечь русофобию.