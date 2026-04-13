«Чернобыльская пшеница»: на Украине пять лет выращивали смертельно опасное зерно в зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне отчуждения, где земля пропитана радиацией после катастрофы 1986 года, более пяти лет незаконно выращивали пшеницу и кукурузу. Продукция, напичканная изотопами, могла отправиться на столы ничего не подозревающих людей. Об этом сообщают «Вести».

Одна из частных компаний умудрилась перевести участки в коммунальную собственность, а затем оформить их на себя. Основанием послужило решение несуществующего Полесского районного совета. Фиктивные бумаги — и огромные территории, зараженные цезием и стронцием, оказались в руках дельцов, которые годами собирали урожай.

Зерно с радиоактивных полей могло попасть в переработку, а затем и в хлеб, крупы, макароны, однако текущий путь поставок зараженного зерна еще не известен.

