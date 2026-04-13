«Орбан ушел, но деньги не дадим»: новый премьер Венгрии высказался о кредите Украине

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит сменить Виктора Орбана, сделал заявление по украинскому вопросу. Новое правительство не будет блокировать выделение кредита Киеву на €90 млрд от Евросоюза. Но и платить не станет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мадьяр напомнил, что на декабрьском саммите ЕС действующий премьер Орбан вместе с лидерами Чехии и Словакии отказался участвовать в предоставлении займа. Тогда решение принималось без трех стран. Теперь новый глава правительства подтверждает: Будапешт не намерен влезать в долги ради Киева. При этом он готов обсуждать этот вопрос с будущими коллегами по Евросоюзу, но считает позицию Венгрии абсолютно оправданной.

Формально он не против помощи Украине, но венгерские налогоплательщики не будут оплачивать чужие долги. Это та же политика, что и при Орбане, только в более мягкой упаковке.

